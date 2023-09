Highlights e gol Torino-Roma 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Torino-Roma, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partenza con un’occasione per parte: Lukaku ci prova dalla distanza, ma il suo sinistro esce di poco. Ma anche il Torino va vicino al gol del vantaggio e spaventa Rui Patricio. Con il passare dei minuti la partita diventa sempre più tattica e piena di duelli e scontri, ma le occasioni da entrambe le parti non mancano. La partita si sblocca nella ripresa con Lukaku che, spalle alla porta, si gira e fa 0-1 con un ottimo sinistro che spiazza Milinkovic Savic. Il Torino non si arrende, Juric mette in campo anche Sanabria ma il gol del pareggio arriva grazie a Duvan Zapata: sugli sviluppi di calcio piazzato l’ex attaccante dell’Atalanta in tuffo fa 1-1.

