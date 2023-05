Bronzetti-Parks oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2023

Lucia Bronzetti affronterà Alycia Parks nei quarti di finale del Wta di Rabat 2023, in programma dal 21 al 27 maggio sulla terra rossa. Finalmente pare essersi un po’ sbloccata nelle ultime settimane la tennista azzurra, che dopo un pessimo inizio di 2023 sta iniziando a trovare la vittoria con maggiore continuità. Dopo la semifinale nel 125 di Firenze ora sono arrivati un paio di importanti successi anche a livello 250 sulla sua amata terra battuta. Una superficie che di certo non è congeniale alla vulcanica tennista statunitense, dotata di un poderoso servizio. Un match, come tutti quelli di Parks, difficilmente decifrabile. Se trova le misure del campo è ostico durissimo, se non le trova il compito per le avversarie diventa decisamente più abbordabile. Bronzetti conduce 1-0 negli scontri diretti.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Bronzetti e Parks scenderanno in campo oggi, giovedì 25 maggio, come 3°match dalle 12:00 italiane. La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà l’evento marocchino, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione.