Giro d’Italia 2023, diciottesima tappa Oderzo-Val di Zoldo oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2023 continua oggi con la sua diciottesima tappa, che prevede 161 chilometri da Oderzo a Val di Zoldo. Tornano le montagne, quelle vere, arrivano le Dolomiti e ci aspettano cinque GPM con la battaglia tra gli uomini di classifica che a questo punto diventerà inevitabile. Per la vittoria di tappa occhio anche a qualche fuggitivo con caratteristiche di scalatore. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

SEGUI LA DIRETTA

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della diciottesima tappa dal chilometro zero è in programma per le ore 12:30, mentre l’arrivo al Palafavera è stato programmato dagli organizzatori del Giro tra le 17:00 e le 17:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale sia dalle reti Rai (prima RaiSport dalle 12.30, poi RaiDue dalle 14) che da Eurosport, ma sarà visibile anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv e Dazn. Sportface vi terrà informati sul Giro 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video, pagelle e tanto altro ancora per non perdervi nemmeno un’emozione.