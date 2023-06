Sergio Rico, il messaggio della moglie: “Comunica e non ha problemi di memoria. Siamo fiduciosi”

Finalmente, negli ultimi giorni, è subentrato un po’ di ottimismo per le condizioni di Sergio Rico, portiere del PSG vittima di una caduta da cavallo che lo aveva portato al coma. L’estremo difensore si è risvegliato e ora buone notizie arrivano anche dalla moglie Alba Silva: “Sergio comunica. Ci chiama per nome, sa chi siamo, non ha problemi di memoria. Speriamo possa uscire dalla terapia intensiva il prima possibile, ma i dottori devono essere sicuri e non hanno ancora deciso. C’è fiducia”, ha cominicato in un messaggio sui social.