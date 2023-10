Bouzkova-Siniakova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Nanchang 2023

Marie Bouzkova sfiderà Katerina Siniakova nella finale del Wta 250 di Nanchang 2023, torneo in programma sul cemento della città cinese. Sette giorni dopo la sconfitta contro Fernandez nell’atto concluso di Hong Kong, Siniakova riproverà a conquistare un titolo. Reduce dalla vittoria in semifinale proprio ai danni della canadese, scenderà in campo da sfavorita contro la connazionale Bouzkova, accreditata della terza testa di serie e vittoriosa nell’unico precedente, nel Roland Garros del 2021. Nessuna delle due giocatrici ha perso set nel cammino verso la finale, ma Bouzkova ha disputato un match in più per via del forfait di Siegemund nei quarti.

Bouzkova e Siniakova scenderanno in campo oggi, domenica 22 ottobre, alle ore 10:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile pure una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Bouzkova e Siniakova garantendo ai propri lettori news e highlights al termine del confronto.