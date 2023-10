Calcio femminile: giocatrici della nazionale giamaicana accusano la Federazione di non aver pagato dei bonus

Diverse calciatrici della nazionale femminile giamaicana hanno annunciato l’intenzione di boicottare le prossime partite di qualificazione alla Coppa d’Oro. Il motivo sarebbe il “costante cattivo trattamento” della Federazione. In un comunicato stampa pubblicato sui social network da alcuni dirigenti della squadra, le giocatrici hanno lamentato il mancato pagamento di alcuni vonus. “Annunciamo con grande rammarico che le giocatrici presenti alla Coppa del Mondo non parteciperanno alla finestra internazionale di ottobre per le qualificazioni della prima Women’s Gold Cup”.