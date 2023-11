BJK Cup Finals 2023, fase a gironi: programma, orari e diretta partite mercoledì 8 novembre

Il programma, le date e gli orari delle Finals di Billie Jean King Cup 2023 per la giornata di mercoledì 8 novembre. Seconda giornata di match a Siviglia, in Spagna, dove prosegue la fase a gironi e debutta finalmente l’Italia, che sfida la Francia nell’Estadio de la Cartuja. Le azzurre di Tathiana Garibn proveranno a partire con il piede giusto nella speranza di mettere in discesa il discorso qualificazione. Ricordiamo che ogni sfida è costituita da due incontri di singolare e un doppio.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

REGOLAMENTO

PROGRAMMA MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE

Ore 10:00 – Francia vs Italia

Trevisan vs Cornet

Paolini vs Garcia

Cocciaretto/Trevisan vs Garcia/Mladenovic

Non prima delle 16:00 – Spagna vs Canada

Accoppiamenti da definire