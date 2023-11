Basket, la NBA si ferma in occasione dell’Election Day: nessuna partita giocata nella notte

Non si è giocata nessuna partita valevole per la regular season NBA 2023/2024 nella notte italiana tra martedì 7 e mercoledì 8 novembre. Il motivo? Negli Stati Uniti ieri era l’Election Day, perciò la lega ha voluto incoraggiare le persone ad andare a votare. Una scelta che un po’ sorprende visto che i migliori cestisti del mondo scendono in campo addirittura a Natale a Capodanno, ma che in realtà è coerente con l’importanza che ricopre il recarsi a votare negli States. Non a caso, molti personaggi pubblici (tra cui gli stessi giocatori Nba), spingono la gente anche in maniera piuttosto insistente a registrarsi per votare.

Non si è trattato ovviamente delle elezioni generali, che si terranno nel 2024, bensì di alcune elezioni governative e legislative statali in determinati stati. Da qui a fine stagione ci saranno altre tre soste: la NBA si fermerà infatti anche in occasione del Giorno del Ringraziamento e alla vigilia di Natale. L’unico stop del 2024 coinciderà infine con la finale NCAA, in programma l’8 aprile.