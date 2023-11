Coppa del Mondo femminile Levi 2023: calendario, programma, orari e copertura tv

Il calendario, il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino femminile. Sulla neve finlandese di Levi andranno in scena ben due slalom, pianificati rispettivamente sabato 11 e domenica 12 novembre. Per entrambe le gare la prima manche scatterà alle ore 10.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13.00. Saranno otto le azzurre che proveranno a regalarsi un piazzamento importante nella località scandinava: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi ed Emilia Mondinelli.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Quest’ultima, laureatasi campionessa italiana di specialità sia a livello seniores sia nella categoria giovani, effettuerà il proprio debutto sul massimo circuito. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitorerà l’appuntamento attraverso Eurosport HD (canale 210 di Sky). I telespettatori potranno seguire le gare anche su Rai Sport+ HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre). Prevista, inoltre, una diretta streaming mediante le piattaforme RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il doppio slalom femminile di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le protagoniste.

LEVI 2023: IL PROGRAMMA E GLI ORARI

SABATO 11 NOVEMBRE – Slalom femminile (prima manche alle ore 10.00 e seconda manche alle ore 13.00)

DOMENICA 12 NOVEMBRE – Slalom femminile bis (prima manche alle ore 10.00 e seconda manche alle ore 13.00)