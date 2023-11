Palermo-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Cittadella, match dello stadio Renzo Barbera valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Eugenio Corini, dopo essere tornati al successo contro il Lecco, vogliono consolidare il loro piazzamento di vertice. La squadra granata, dal suo canto, è reduce dalla vittoria sul Brescia e spera di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 novembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA