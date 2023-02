Nba, LeBron torna e i Lakers vincono. Jokic batte Doncic

Alla prima partita dopo il record di punti in Nba, LeBron James si gode il successo dei Los Angeles Lakers sui New Orleans Pelicans (120-102). Con i 38 punti segnati qualche notte fa ad Oklahoma, era arrivato a 38.390, tre in più del record di Kareem Abdul-Jabbar che durava dal 1989. Oggi, LeBron si ‘accontenta’ di 21 punti, con 6 rimbalzi e 6 assist, con 5/7 da tre, lasciando la scena ad Anthony Davis che chiude con 28 punti e 10 rimbalzi. A New Orleans invece non bastano i 25 punti di Brandon Ingram e i 22 punti di CJ McCollum. Nel derby balcanico tra Nikola Jokic e Luka Doncic, è Denver a vincere su Dallas 118-109. Jokic si concede l’ennesima tripla doppia: 14 punti, 13 rimbalzi e 10 assist con 6/9 al tiro. Non basta ai Mavs il solito Doncic, autore di 37 punti in 35 minuti (con 9 assist).

Vincono i Celtics. Boston ritrova Tatum, ma non Brown. Basta per battere i Pistons 127-109 grazie anche ai 38 punti (con 9 rimbalzi) del 24enne di St Louis. Vittoria di lusso per Philadelphia che si impone contro i Cavaliers grazie ai 29 punti e 14 rimbalzi di Joel Embiid e i 19 e 12 assist di James Harden. Nelle retrovie ad est scalpitano i Nets che si concedono una vittoria contro Miami per 116-105. La copertina della serata è di Mikal Bridges. L’ex giocatore dei Suns, finito a Brooklyn nell’ambito della trade che ha portato Kevin Durant a Phoenix, sigla il nuovo massimo stagionale da 45 punti, con 8 rimbalzi e 5 assist.

I risultati

Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 120-110

Indiana Pacers – Chicago Bulls 117-113

Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers 118-112

Atlanta Hawks – New York Knicks 101-122

Boston Celtics – Detroit Pistons 127-109

Brooklyn Nets – Miami Heat 116-105

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 117-111

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 133-96

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 118-109

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 120-102