NBA 2022/2023: Oklahoma batte i Lakers nella notte di James, Denver travolge Minnesota

Sei i match validi per la regular season NBA 2022/2023 andati in scena nella notte italiana tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio. A prendersi la scena è ovviamente LeBron James, che grazie ai 38 punti segnati supera Kareem-Abdul Jabbar e diventa il miglior realizzatore di sempre (QUI IL VIDEO DEL CANESTRO DECISIVO). I Los Angeles Lakers vengono però sconfitti con il punteggio di 130-133 dagli Oklahoma City Thunder, allontanandosi ulteriormente dalla zona play-off. Sugli scudi Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Continua a vincere la capolista a Ovest Denver Nuggets, che asfalta i Minnesota Timberwolves con un eloquente 146-112. Gara praticamente finita già nel primo quarto (finito 49-19 per Jokic – altra tripla doppia da 20, 12, 16 – e compagni). Bene i Memphis Grizzlies, che piegano la resistenza dei Chicago Bulls per 104-89 e tornano alla vittoria, mentre i New Orleans Pelicans battono gli Atlanta Hawks per 116-107.

I New York Knicks sconfiggono in rimonta gli Orlando Magic (avanti anche di 12), con Paolo Banchero che mette a referto 16 punti. Infine, ai Brooklyn Nets – orfani di Kevin Durant e Kyrie Irving – non bastano i 43 di Thomas per evitare la sconfitta contro i Phoenix Suns, vittoriosi per 116-112.