Biathlon, sprint maschile Mondiali Oberhof 2023: Johannes Boe senza rivali, Giacomel per il primo podio

Terza gara a Oberhof dopo la staffetta mista, con la splendida medaglia d’argento dell’Italia, e la sprint femminile. Appuntamento ora con la sprint maschile, in programma alle ore 14.30 sulle nevi tedesche, con Johannes Boe che aprirà il cancelletto di partenza per primo a caccia dell’oro. Saranno quattro gli azzurri al via: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer.

I FAVORITI – Per la medaglia d’oro sembra non esserci storia, ed ormai è così dall’inizio della stagione. Johannes Boe va a caccia del primo posto anche nella sprint dopo quello in staffetta mista all’esordio con la sua Norvegia. Tra i suoi più grandi rivali il suo compagno di squadra Sturla Holm Laegreid, reduce da una frazione incredibile in staffetta grazie alla quale i norvegesi hanno portato a casa l’oro; per lui tutti piazzamenti sul podio nelle cinque sprint in Coppa del Mondo, ma ancora nessuna vittoria. Occhi anche sull’altro fratello Boe, Tarjei, secondo a Pokljuka ma in difficoltà nelle altre sprint, e al compagno di squadra Vetle Christiansen. La Svezia punta di Martin Ponsiluoma, reduce dal secondo posto ad Anterselva, mentre la Francia si gioca la carta Fillon Maillet.

Tanta attesa per Tommaso Giacomel, che va a caccia del suo primo podio nell’appuntamento più importante. L’azzurro arriva dallo splendido argento in staffetta mista all’esordio con un’incredibile ultima frazione che lo ha visto combattere contro Johannes Boe; il suo miglior risultato nella specialità in Coppa del Mondo risale a Pokljuka, dove ha chiuso al sesto posto. In staffetta ha sorpreso anche Didier Bionaz, anche lui in grande forma e a caccia di un importante risultato, e occhi su Lukas Hofer, al ritorno in pista dopo un lungo stop.