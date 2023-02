Piacenza-Pro Vercelli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Piacenza-Pro Vercelli sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. I padroni di casa vogliono uscire dalla zona playout, gli ospiti cercano di rientrare dalla zona playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 11 febbraio, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.