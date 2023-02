Biathlon, inseguimento femminile Mondiali Oberhof 2023: Herrmann-Wick per il bis, Wierer ci prova

Due giorni dopo la sprint si torna in pista ai Mondiali di Oberhof 2023 per l’inseguimento femminile. La Germania ha festeggiato nella gara precedente con il primo posto di una straordinaria Herrmann-Wick, autrice di una grande gara sia al poligono che sugli sci. L’appuntamento è alle ore 13.25, poco prima della gara maschile. Ma chi sono le favorite di questi Mondiali?

LE FAVORITE – A differenza dei maschi, qui la gara è aperta e i colpi di scena non mancheranno. La tedesca Denise Herrmann-Wick è in grande forma, pronta ad andare a caccia del secondo oro dopo la vittoria nella sprint. Occhio però alle sorelle Oeberg, con Hanna che ha chiuso al secondo posto la gara precedente con un ritardo di +2.2 dalla vetta e zero errori al tiro seguita dalla compagna di squadra Linn Persson. Più arretrata Elvira, 16esima a causa di due errori al poligono e a caccia del riscatto. Norvegia in difficoltà al poligono, ma si era già visto nella staffetta mista; Roeiseland arriva da un buonissimo quarto posto con un errore, mentre Tandrevold è solo 14esima con due errori.

Una Dorothea Wierer quasi irriconoscibile è solo 19esima con due errori al poligono e tanta difficoltà anche nella prima parte sugli sci. Sarà difficile per lei andare a caccia di una medaglia, ma tutto può succedere; sarà fondamentale non commettere più errori, oltre a fare una bella prestazione sugli sci. Lisa Vittozzi rinuncia alla gara causa influenza, e per l’Italia ci saranno Hanna Auchentaller, Rebecca Passler e Samuela Comola.