NBA 2022/2023: Lillard manda al tappeto i Lakers, altra sconfitta per Doncic e Irving

Dopo lo stop per evitare sovrapposizioni con il Super Bowl, l’NBA riparte e lo fa con dieci match di regularm season andati in scena nella notte italiana tra lunedì 13 e martedì 14 febbraio. Altra sconfitta per i Dallas Mavericks dall’arrivo di Kyrie Irving, che nonostante i 36 punti dell’americano ex Nets e dei 33 di Luka Doncic si arrendono per 121-124 ai Minnesota Timberwolves, pur riuscendo quasi a rimontare uno svantaggio di -26. Ko anche i Los Angeles Lakers, travolti dai Portland Trail Blazers del solito Lillard, capace di realizzare ben 40 punti. Nonostante il punteggio finale di 127-115 possa dare l’idea di un match equilibrato, in realtà i padroni di casa archiviano la pratica ben prima dell’ultimo quarto e la loro vittoria non è mai in discussione.

Continuano a vincere i Denver Nuggets, trascinati dal solito Nikola Jokic e sempre in vetta alla Western Conference, mentre i Cleveland Cavaliers piegano anche gli Spurs e centrano la settima vittoria di fila nel segno di Donovan Mitchell (41 punti). Ok Philadelphia, facile contro i Rockets, mentre i New York Knicks sfatano il tabà e interrompono una striscia di nove sconfitte di fila contro i Brooklyn Nets, battendoli per 124-106. Infine, capitolo italiani: Paolo Banchero protagonista nel successo degli Orlando Magic sul campo dei Chicago Bulls. Miglior realizzatore dei suoi, chiude la gara con 22 punti, 4 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate. Tredici minuti in campo invece Simone Fontecchio nella vittoria degli Utah Jazz sugli Indiana Pacers. L’azzurro non trova la via del canestro, ma serve comunque due assist e cattura un rimbalzo.