Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: la classifica generale aggiornata dopo sprint Anterselva

La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di biathlon 2022/2023 aggiornata dopo sprint Anterselva. E’ ancora dominio di Boe che allunga ancora su Laegreid con il primo posto di oggi superando quota 100 punti. Guadagna punti anche Giacomel, oggi settimo. Di seguito la classifica aggiornata.

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO SPRINT ANTERSELVA 2023

1. Johannes Thingnes BOE (NOR) 1049

2. Sturla Holm LAEGREID (NOR) 845

3. Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN (NOR) 548

4. Quentin FILLON MAILLET (FRA) 455

5. Benedikt DOLL (GER) 424

6. Tarjei BOE (NOR) 418

7. Johannes DALE (NOR) 415

8. Martin PONSILUOMA (SWE) 407

9. Emilien JACQUELIN (FRA) 404

10. Roman REES (GER) 394

GLI ITALIANI

14. Tommaso Giacomel (ITA) 339

53. Didier Bionaz (ITA) 34

58. Patrick Braunhofer (ITA) 27