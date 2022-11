Calendario Biathlon, Coppa del Mondo 2022/2023: programma, date e località

Il calendario completo della Coppa del Mondo 2022/2023 maschile e femminile di biathlon. Riparte anche la stagione de biathlon con la prima tappa della Coppa del Mondo a Kontiolahti. Inseiem ai classici appuntamenti con Kontiolahti, Oestersund, Hochfilzen, Annecy-Le Grand Bornand, Oberhof, Ruhpolding, Anterselva e Oslo torna in calendario anche la località slovena di Pokljuka, per un totale di dieci tappe dal 29 novembre 2022 al 19 marzo 2023. L’appuntamento principale sarà il Mondiale di Oberhof (Germania) , in programma dal 8 al 19 febbraio 2022. Di seguito il calendario completo della Coppa del Mondo.

KONTIOLAHTI (FINLANDIA)

Mar 29/11, ore 13.15: Individuale Maschile

Mer 30/11, ore 13.15: Individuale Femminile

Gio 01/12, ore 11.00: Staffetta Maschile

Gio 01/12, ore 13.35: Staffetta Femminile

Sab 03/12, ore 10.45: Sprint Maschile

Sab 03/12, ore 13.45: Sprint Femminile

Dom 04/12, ore 12.15: Pursuit Maschile

Dom 04/12, ore 14.15: Pursuit Femminile

HOCHFILZEN (AUSTRIA)

Gio 08/12, ore 14.10: Sprint Femminile

Ven 09/12, ore 13.45: Sprint Maschile

Sab 10/12, ore 11.30: Pursuit Femminile

Sab 10/12, ore 13.40: Staffetta Maschile

Dom 11/12, ore 11.30: Staffetta Femminile

Dom 11/12, ore 14.15: Pursuit Maschile

ANNECY-LE GRAN BORNAND (FRANCIA)

Gio 15/12, ore 14.10: Sprint Maschile

Ven 16/12, ore 14.15: Sprint Femminile

Sab 17/12, ore 12.10: Pursuit Maschile

Sab 17/12, ore 14.15: Pursuit Femminile

Dom 18/12, ore 12.10: Mass Start Maschile

Dom 18/12, ore 14.15: Mass Start Femminile

POKLJUKA (SLOVENIA)

Gio 05/01, ore 14.20: Sprint Femminile

Ven 06/01, ore 14.20: Sprint Maschile

Sab 07/01, ore 12.30: Pursuit Femminile

Sab 07/01, ore 14.45: Pursuit Maschile

Dom 08/01, ore 12.00: Single Mixed Relay (M+W)

Dom 08/01, ore 14.15: Staffetta Mista (M+W)

RUHPOLDING (GERMANIA)

Mer 11/01, ore 14.10: Individuale Maschile

Gio 12/01, ore 14.10: Individuale Femminile

Ven 13/01, ore 14.25: Staffetta Maschile

Sab 14/01, ore 14.25: Staffetta Femminile

Dom 15/01, ore 12.30: Mass Start Maschile

Dom 15/01, ore 14.45: Mass Start Femminile

ANTERSELVA (ITALIA)

Gio 19/01, ore 14.30: Sprint Femminile

Ven 20/01, ore 14.30: Sprint Maschile

Sab 21/01, ore 13.00: Pursuit Femminile

Sab 21/01, ore 15.00: Pursuit Maschile

Dom 22/01, ore 11.45: Staffetta Femminile

Dom 22/01, ore 14.30: Staffetta Maschile

NOVE MESTO (REP. CECA)

Gio 02/03, ore 16.20: Sprint Maschile

Ven 03/03, ore 16.20: Sprint Femminile

Sab 04/03, ore 13.45: Pursuit Maschile

Sab 04/03, ore 15.45: Pursuit Femminile

Dom 05/03, ore 11.30: Staffetta Mista (W+M)

Dom 05/03, ore 15.15: Single Mixed Relay (W+M)

ÖSTERSUND (SVEZIA)

Gio 09/03, ore 13.15: Individuale Femminile

Gio 09/03, ore 16.20: Individuale Maschile

Sab 11/03, ore 14.00: Staffetta Femminile

Sab 11/03, ore 16.30: Staffetta Maschile

Dom 12/03, ore 13.00: Mass Start Femminile

Dom 12/03, ore 15.45: Mass Start Maschile

OSLO HOLMENKOLLEN (NORVEGIA)

Gio 16/03, ore 15.30: Sprint Maschile

Ven 17/03, ore 15.30: Sprint Femminile

Sab 18/03, ore 12.50: Pursuit Maschile

Sab 18/03, ore 15.10: Pursuit Femminile

Dom 19/03, ore 12.50: Mass Start Maschile

Dom 19/03, ore 15.10: Mass Start Femminile