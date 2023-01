Sci di fondo, sprint Val di Fiemme 2023 oggi in tv: orario e streaming Tour de Ski 2023

Il programma, con l’orario e la diretta streaming della sprint maschile e femminile della Val di Fiemme, valida per la il Tour de Ski 2023 di sci di fondo. Al via l’ultima tappa del Tour, decisiva per l’assegnazione della vittoria finale. Al momento a guidare le due classifiche ci sono Johannes Klaebo e Frida Karlsson. Appuntamento oggi, venerdì 6 gennaio, alle ore 10 con le qualificazioni, mentre le finali sono in programma alle ore 12.30. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA