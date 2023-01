Bautista-Kwon in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Adelaide 2 2023

Roberto Bautista Agut affronterà Soonwoo Kwon nella finale del torneo ATP 250 di Adelaide 2 2023. Lo spagnolo si conferma una garanzia nella parte iniziale di stagione e, per l’ottava volta negli ultimi 11 anni, raggiunge una finale Atp nel mese di gennaio. Decisivo il successo in semifinale contro il beniamino di casa nonché campione uscente Thanasi Kokkinakis. A contendergli il titolo troverà il sudcoreano Kwon, in versione Uma Thurman in Kill Bill in termini di “vendetta” (ovviamente sportiva). Sconfitto all’ultimo turno di qualificazione da Machac, è stato ripescato come lucky loser ed ha battuto al primo turno proprio Machac. Poi ha sconfitto Carreno Busta (contro cui aveva perso entrambi i precedenti), Mikael Ymer (che l’aveva battuto proprio ad Adelaide nel 2022) e Draper (che la scorsa settimana gli aveva concesso appena tre giochi). Per la fortuna di Bautista Agut, i due non si sono mai affrontati in carriera e, secondo i bookmakers, sarà lo spagnolo a partire favorito.

Kwon e Bautista Agut scenderanno in campo per la finale nella giornata di sabato 14 gennaio, alle ore 08:30. La copertura televisiva del torneo ATP 250 di Adelaide 2 2023 è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione oceanica attraverso Eurosport 1 (canale 210 Sky) ed Eurosport 2 (canale 211 Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’evento. Il nostro sito garantirà ai propri lettori continui aggiornamenti e li accompagnerà con news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo, ultimo appuntamento prima dello Slam inaugurale della nuova stagione tennistica.