Spezia, Gotti: “Il Torino gioca in maniera precisa, farò qualche cambio di formazione”

Il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Torino. “Hanno fatto una partita splendida in Coppa Italia contro il Milan ed è una squadra che gioca in maniera specifica, farò qualche cambio, in virtù di avere gli uomini più adeguati. Noi nella ripresa abbiamo fatto cose buone e meno buone, ma ho sempre visto una squadra. Con l’Atalanta abbiamo dato una buona dimostrazione di forza, pur non arrivando fino in fondo per alcuni limiti che abbiamo. La sensazione di avere una squadra c’è, e va al di là degli episodi. Bisognerà ripartire da qui”. Sulla sfida di domani contro i rossoneri: “I giocatori sono più o meno tutti a disposizione. Zurkowski viene da un periodo non facilissimo e cercheremo di inserirlo gradualmente”. E sui nuovi arrivati Esposito e Zurkowski: “Li conosco molto bene, hanno caratteristiche diverse. Salvatore è un palleggiatore, un play con qualità, mentre Szymon è la classica mezzala di grande volume, di inserimento, e l’anno scorso ha impreziosito il campionato con gol e assist”.