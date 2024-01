Basket, Serie A1 2023/2024: l’Olimpia Milano espugna Trento, Virtus Bologna sorpresa da Reggio Emilia

L’Olimpia Milano fatica, va in svantaggio ma riesce a rimontare e ottiene una preziosa vittoria nella 15^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La squadra di Ettore Messina ha espugnato la Il T Quotidiano Arena, superando con il punteggio di 79-74 la Dolomiti Energia Trentino in un match in bilico sino alla fine. Il club di casa è partito fortissimo, inanellando un parziale di 20-5, ma ha poi dovuto fare i conti con la rimonta degli avversari, capaci di ricucire il gap e accontentarsi di andare al riposo all’intervallo sotto di sole tre lunghezze. Nella ripresa non è riuscito un allungo importante, ma l’Olimpia è comunque riuscita ad amministrare il proprio vantaggio e ad ottenere una preziosa vittoria anche in ottica qualificazione alla prossima Coppa Italia. Sugli scudi Napier e Hall, rispettivamente con 17 e 16 punti, mentre il miglior realizzatore della gara è stato Grazulis con 20 punti.

La Virtus Bologna ha invece ceduto il passo a Reggio Emilia per 72-66. Le Vu Nere di coach Banchi hanno faticato notevolmente nel primo tempo, chiudendo sia il primo che il secondo parziale in svantaggio. Nella ripresa la musica è però cambiata e gli uomini di coach Priftis non sono riusciti a esprimersi su quegli stessi livelli, cedendo il passo specialmente a uno scatenato Lundberg. Partita finita? No, perché fino all’ultimo Reggio Emilia ci ha provato, restando in scia degli avversari e non regalando loro nulla. Nonostante l’inerzia del match apparentemente dalla parte degli ospiti, avanti di 5 lunghezze, a lasciare il parquet del PalaBigi con i due punti in tasca è stata Reggio Emilia, protagonista di un finale in crescendo e trascinata da un super Hervey, MVP con 24 punti (e 12 rimbalzi).