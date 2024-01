Roma, Tiago Pinto: “Se non esce qualcuno non entra nessuno. Ci dirà il mercato”

Tiago Pinto sta vivendo la sua ultima sessione di mercato da direttore sportivo della Roma. Il generale manager dirà addio ai giallorossi dopo la chiusura di questa sessione di mercato.Prima del match contro l’Atalanta Pinto ha parlato a DAZN, sottolinenando cosa ne sarà di questo mercato dalla sponda giallorossa della Capitale.

Tiago Pinto: “Huijsen ultima trattativa? Adesso il mercato dirà quello che succede. Con i paletti che abbiamo se escono giocatori possono entrare, anche se noi con tanta creatività abbiamo sempre fatto tutto. Le decisioni strategiche le abbiamo annunciate sempre prima, con pianificazione. E’ così che si lavora, anche se forse in Italia non c’è questa abitudine. E’ una decisione presa da tempo. Non cambia nulla stiamo lavorando ugualmente“.