Basket, Serie A1 2022-2023: Milano batte Pesaro 102-70, cronaca e tabellino

Emporio Armani Milano batte Carpegna Prosciutto Pesaro per 102-70 nella sfida valida per la venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Shabazz Napier, il quale mette a segno 22 punti, che servono a regalare la vittoria a Milano.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Moretti che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 19-22. Nel secondo quarto la situazione cambia di molto e si ribalta, con i padroni di casa che asfaltano completamente gli ospiti, mettendosi addirittura sul +19. Si va negli spogliatoi con il risultato di 50-31.

Il terzo quarto è molto emozionante, con Milano che subito si porta in vantaggio, allungando anche di più. Si sveglia finalmente Pesaro, che però migliora di poco la situazione ed anzi, a fine quarto, perde altri 3 punti. Nell’ultima frazione, Pesaro non reagisce per nulla, perdendo quasi la faccia, allungando ancora di più la distanza. Vince Milano, Pesaro sconfitto. Risultato finale: 102-68.

IL TABELLINO

MILANO-PESARO 102-70 (19-22, 31-9, 30-20, 22-12)

MILANO: Davies 0, Pangos 7, Tonut 0, Melli 5, Napier 22, Ricci 9, Biligha 0, Hall 8, Baldasso 9, Shields 15, Hines 0, Datome 11.

PESARO: Kravic 2, Abdur-Rahkman 4, Visconti 6, Moretti 15, Tambone 7, Daye 2, Charalampopoulos 11, Totè 7, Cheatham 16, Delfino 0.