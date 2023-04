LIVE – Olimpia Milano-Pesaro, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Pesaro, sfida valida come venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Momento davvero negativo per gli uomini di coach Messina, che dopo l’esclusione dalla corsa ai playoff in Eurolega, hanno incassato tre sconfitte consecutive in campionato, perdendo terreno dalla Virtus Bologna. Da canto suo, la formazione allenata da coach Repesa ha perso cinque delle ultime sei sfide, finendo al nono posto, comunque a pari merito con Trento e Venezia. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 9 aprile sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

