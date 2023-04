Inter: Correa fuori dal progetto, cessione sempre più vicina

Joaquin Correa sta vivendo una stagione difficile. Dopo aver deluso le aspettative nella sua prima stagione all’Inter, anche nella seconda non sta brillando. Secondo quanto riporta L’Interista.it, l’argentino non rientrerebbe più nei progetti di Simone Inzaghi e sarebbe vicino alla sessione. Il valore del cartellino di Correa si è molto abbassato in questa stagione, anche a causa degli infortuni, e quindi l’Inter potrebbe aprire alla cessione in prestito con diritto di riscatto fissato al 2024.