ATP Estoril 2023, Ruud batte Kecmanovic e si laurea campione: sono 10 titoli in carriera

È Casper Ruud il nuovo campione dell’ATP 250 di Estoril! Il numero 5 del mondo, che da domani tornerà quarto nel ranking ATP, dà una completa svolta alla sua fin qui non brillante stagione e fa suo il titolo numero 10 della sua bellissima carriera, al termine di una grande settimana e di una finale molto divertente. 6-2 7-6 il punteggio con cui, dopo 1 ora e 48 minuti, sconfigge il suo amico Miomir Kecmanovic per vincere la decima delle 16 finali disputate da lui fin qui. Ruud, ora, inizia pian piano a sorridere anche nella Race to Turin: da domani sarà il numero 26, con tutte le carte in regola per salire e avvicinare la Top Eight nel corso delle prossime settimane. Un match molto interessante e cominciato benissimo dal 24enne scandinavo, che ha conquistato due break nel terzo e nel quinto game, gestendo poi magistralmente la situazione nei propri turni di battuta e chiudendo con un netto 6-2. La reazione di Kecmanovic è arrivata immediata nel secondo parziale, ma il norvegese ha annullato tutte le tre palle break concesse e non ha mai ceduto la battuta. Non c’è stato – va detto – molto cinismo nemmeno da parte sua sulle cinque palle break procuratosi, ma alla fine il tiebreak lo ha premiato con lo score di 7 punti a 3: 6-2 7-6 in 1 ora e 48 minuti, Casper Ruud è il campione nell’ATP 250 di Estoril.

ATP 250 ESTORIL – LA CORSA AL TITOLO DI CASPER RUUD

1T: bye

2T: 4-6 6-2 6-2 vs Joao Sousa

QF: 6-3 6-0 vs Sebastian Baez

SF: 6-4 3-6 7-6 vs Quentin Halys

F: 6-2 7-6 vs Miomir Kecmanovic