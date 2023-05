Basket, Serie A1 2022/2023: calendario, programma e tv playoff

Il calendario, il programma e come vedere in tv i playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo una regular season appassionante, sono otto le squadre rimaste in gioco per contendersi il titolo più ambito, quello di campione d’Italia. Il percorso è ancora lungo, basti pensare che per aggiudicarsi il trofeo nazionale occorrerà giocare ancora almeno dieci partite, per un massimo di diciassette, in un arco di tempo che andrà da sabato 13 maggio a venerdì 23 giugno. Le partite verranno trasmesse integralmente sulla piattaforma Eleven Sports, e, secondo le indicazioni di inizio anno, anche in chiaro in tv sul canale NOVE. Ecco quindi il calendario completo delle sfide, dai quarti di finale alla finale.

QUARTI DI FINALE

Gara-1

Sabato 13 maggio

Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro (Eleven Sports, Dazn, NOVE)

Ore 19:30 – Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari (Eleven Sports, Dazn, Eurosport 1)

Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi (Eleven Sports, Dazn, NOVE)

Domenica 14 maggio

Ore 18:00 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino (Eleven Sports, Dazn, NOVE)

Gara-2

Lunedì 15 maggio

Ore 21:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro (Eleven Sports, Dazn, DMAX)

Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari (Eleven Sports, Dazn, Eurosport 2)

Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi (Eleven Sports, Dazn, Eurosport 1)

Martedì 16 maggio

Ore 19:00 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino (Eleven Sports, Dazn, DMAX, Eurosport 2)

Gara-3

Giovedì 18 maggio

Ore 20:00 – Carpegna Prosciutto Pesaro – EA7 Emporio Armani Milano (Eleven Sports, Dazn, Eurosport 1)

Ore 21:00 – Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia (Eleven Sports, Dazn, DMAX)

Venerdì 19 maggio

Ore 21:00 – Happy Casa Brindisi – Virtus Segafredo Bologna (Eleven Sports, Dazn, DMAX, Eurosport 1)

Ore 20:00 – Dolomiti Energia Trentino – Bertram Yachts Derthona Tortona (Eleven Sports, Dazn, Eurosport 2)

Gara-4 (eventuale sabato 20 e domenica 21 maggio)

(8) Carpegna Prosciutto Pesaro – (1) EA7 Emporio Armani Milano

(7) Happy Casa Brindisi – (2) Virtus Segafredo Bologna

(6) Dolomiti Energia Trentino – (3) Bertram Yachts Derthona Tortona

(5) Banco di Sardegna Sassari – (4) Umana Reyer Venezia

Gara-5 (eventuale lunedì 22 e martedì 23 maggio)

(1) EA7 Emporio Armani Milano – (8) Carpegna Prosciutto Pesaro

(2) Virtus Segafredo Bologna – (7) Happy Casa Brindisi

(3) Bertram Yachts Derthona Tortona – (6) Dolomiti Energia Trentino

(4) Umana Reyer Venezia – (5) Banco di Sardegna Sassari

SEMIFINALI

Gara-1

Sabato 27 maggio

Domenica 28 maggio

Gara-2

Lunedì 29 maggio

Martedì 30 maggio

Gara-3

Giovedì 1 giugno

Venerdì 2 giugno

Gara-4 (eventuale)

Sabato 3 giugno

Domenica 4 giugno

Gara-5 (eventuale)

Lunedì 5 giugno

Martedì 6 giugno

FINALE

Gara-1

Sabato 10 giugno

Gara-2

Lunedì 12 giugno

Gara-3

Giovedì 15 giugno

Gara-4

Sabato 17 giugno

Gara-5 (eventuale)

Lunedì 19 giugno

Gara-6 (eventuale)

Mercoledì 21 giugno

Gara-7 (eventuale)

Giovedì 23 giugno