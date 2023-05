Basket, semifinale playoff gara-2 Serie A2 2022-2023: Cremona batte Bologna 87-75, cronaca e tabellino

La cronaca e il tabellino di Vanoli Basket Cremona-Fortitudo Pallacanestro Bologna 103, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. La sfida è tirata e di alto livello, con i padroni di casa che vincono con un gran ultimo quarto. Ospiti trascinati da Aradori, top scorer di serata con 26 punti: il risultato finale è di 87-75 che vale il 2-0 nella serie.

LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE

TABELLONE e ACCOPPIAMENTI

LA PARTITA – Le prime schermaglie tra Candussi e Fantinelli sbloccano il punteggio, e nella seconda metà del parziale le due squadre arrivano a controbattersi colpo su colpo, fino anche ad arrivare al pareggio a 20 a pochi secondi dalla fine. Il primo quarto però si chiude sul 18-16. Il secondo quarto è opposto al primo, con Cremona che in un certo momento prende la gara in mano e prova un piccolo allungo, con Bologna che risponde debolmente: si va all’intervallo lungo sul 45-36.

Le cose cambiano nel terzo quarto, dove Bologna per la prima volta scende in campo in maniera più propositiva, e prova a recuperare un vantaggio non impossibile, chiudendo il gap fino al pareggio sul 52 pari. Equilibrio che però dura poco, con i padroni di casa che nuovamente allungano. L’ultima frazione inizia sul punteggio di 65-59. In avvio di quarto quarto, Cremona allunga nuovamente, toccando il +11. Prova la rimonta finale Bologna, ma le energie sono poche e la distanza, col poco tempo a disposizione, troppo ampia. Vince ancora Cremona, che porta la serie sul 2-0. ko ancora la Fortitudo. Risultato finale 87-75.

TABELLINO 83-74 (18-16, 27-20, 20-23, 22-16)

CREMONA: Pacher 12, Alibegovic 8, Pecchia 1, Caroti 9, Zanetti 0, Vecchiola 0, Denegri 14, Lacey 7, Piccoli 5, Mobio 20, Ndzie 0, Eboua 11.

FORTITUDO BOLOGNA: Banks 9, Aradori 26, Barbante 0, Panni 0, Vasl 0, Candussi 17, Fantinelli 2, Niang 0, Italiano 4, Cucci 17.