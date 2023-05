Icardi in doppietta: il Galatasaray è campione di Turchia

Il Galatasaray è campione di Turchia: ventitreesimo titolo per i giallorossi che dopo quattro anni tornano a dominare. Finisce 4-1 il match decisivo con l’Ankaragucu, con una doppietta messa a segno da Mauro Icardi e le due reti, una del classe 2000 Yilmaz, e una di Oliveira. Il club si aggiudica così il titolo con due giornate d’anticipo, salendo a 82 punti. L’attaccante argentino raggiunge quota 21 gol in campionato, ponendosi al secondo posto della classifica cannonieri, dietro all’inarrivabile Enner Valencia con 29. Il Galatasaray si aggiudica inoltre l’accesso alle qualificazioni per la prossima Champions League.