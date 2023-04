Basket, Eurocup 2022/2023: Brescia eliminata agli ottavi, vince Ankara 77-69

Nella sfida valida per gli ottavi di finale della Eurocup 2022/2023 di basket, la Germani Brescia Basket si arrende ad Ankara con il punteggio di 77-69 e saluta la competizione. Dopo aver chiuso il proprio girone al settimo posto, gli uomini di coach Magro tentano l’impresa nella difficile trasferta turca, contro la formazione che ha chiuso il Girone B in seconda posizione, ma si arrendono alla distanza.

Della Valle e compagni partono forte, chiudendo in vantaggio il primo tempo e dimostrando di poter tenere testa ai forti avversari. Nella ripresa, però, la compagine turca sale in cattedra e blinda la vittoria, tenendo a debita distanza gli avversari soprattutto nel parziale decisivo. Brescia ci prova ovviamente fino alla fine, non mollando neppure quando la situazione appare compromessa, ma purtroppo c’è poco da fare. Ai quarti di finale ci va Ankara, trascinata da Alex Bouteille, miglior realizzatore della serata con 21 punti.

RISULTATI OTTAVI DI FINALE

PROGRAMMA e ORARI OTTAVI DI FINALE

RISULTATI e CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

TABELLINO ANKARA-BRESCIA 77-69

ANKARA: Bouteille 21, Jones 14, Sestina 10, Grant 9, Demir 9, Yilmaz 8, Taylor 6, Eric 0, Oncel 0, Yagmur 0, Guler 0, Erden N.E.

BRESCIA: Massinburg 20, Gabriel 10, Petrucelli 10, Della Valle 8, Cournooh 5, Odiase 4, Burns 4, Akele 3, Cobbins 3, Caupain 2, Nikolic 0, Moss 0.