Basket, Coppa Italia A1 2023: Brescia batte Pesaro 74-57, se la vedrà in finale con Bologna

Germani Brescia batte Carpegna Porsciutto Pesaro 74-57 nella sfida valida per la semifinale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket, conquistando l’accesso alla finale. Il miglior marcatore della partita è Amedeo Della Valle, il quale mette a segno 15 punti, che servono a regalare la vittoria a Brescia.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Kravic che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 14-16. Nel secondo quarto la situazione cambia un totalmente, con Pesaro che esce completamente dalla partita, mettendo dentro soltanto 6 punti, e con Brescia inarrestabile che rimonta, supera, e scappa via. Si va negli spogliatoi con il risultato di 36-22.

Esattamente come sopra, è l’equilibrio il protagonista della prima frazione, con Pesaro che prova a rimanere in gara rimanendo attaccata al parziale, ma non sul totale. Gioca meglio e mette più punti Brescia, iniziando gli ultimi 10 minuti sul +5, sul risultato di 51-36. Nel finale si spegne completamente Pesaro, consapevole di non poter ribaltare la gara in così poco tempo. Passeggia senza problemi Brescia, travolgendo nel finale la compagine marchigiana, e raggiungendo quindi la finale di coppa. Vince Brescia, Pesaro sconfitto. Risultato finale: 90-65.

IL TABELLINO

BRESCIA-PESARO 90-65 (14-16, 22-6, 15-14, 23-21)

BRESCIA: Gabriel 5, Massinburg 13, Nikolic 6, Della Valle 15, Petrucelli 4, Taylor 0, Odiase 9, Burns 1, Laquintana 0, Cournooh 5, Moss 6, Akele 10.

PESARO: Kravic 12, Abudr-Rahkman 6, Visconti 1, Moretti 5, Tambone 0, Stazzonelli 0, Gudmundsson 8, Charalampopoulos 14, Totè 1, Cheatham 2, Delfino 8.