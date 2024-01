Australian Open 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 20 gennaio con Paolini

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di sabato 20 gennaio degli Australian Open 2024. Una sola azzurra impegnata, ed è Jasmine Paolini che cerca i primi ottavi di finale in carriera in uno Slam: la toscana affronterà la russa Blinkova nel cuore della notte italiana. Sulla Rod Laver Arena tanta Cina, con il derby Zheng-Wang e con il giovane Shang che sfida la seconda testa di serie Carlos Alcaraz.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 20 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Ore 02:00 – Zheng vs Wang

a seguire – (WC) Shang vs (2) Alcaraz

Non prima delle 09:00 – (1) Swiatek vs Noskova

a seguire – (6) Zverev vs Michelsen

MARGARET COURT ARENA

Ore 02:00 – (14) Paul vs Kecmanovic

a seguire – (11) Ostapenko vs (18) Azarenka

Non prima delle 09:00 – (27) Auger-Aliassime vs (3) Medvedev

a seguire – (19) Svitolina vs Golubic

JOHN CAIN ARENA

Ore 01:00 – Navarro vs (Q) Yastremska

Non prima delle 03:30 – (21) Humbert vs Hurkacz

Non prima delle 07:00 – (19) Norrie vs (11) Ruud

KIA ARENA

Ore 01:00 – Kalinskaya vs Stephens

a seguire – Blinkova vs (26) Paolini

Non prima delle 05:30 – (13) Dimitrov vs Borges

COURT 3

Ore 02:30 – Dodin vs Burel

a seguire – (WC) Cazaux vs (28) Griekspoor