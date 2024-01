NBA 2023/2024: Fontecchio in doppia cifra, ma Utah cede di misura ai Thunder. Ok i Timberwolves

Cinque le partite NBA previste nella nottata italiana tra giovedì e venerdì, per fortuna dello spettacolo tutte molto equilibrate e con anche qualche sorpresa. Come ad esempio quella messa a segno dagli Indiana Pacers, che a Sacramento si impongono in trasferta 121-126 pur senza Tyrese Haliburton e con Pascal Siakam ancora non arruolabile dopo la trade. Salgono però in cattadre i role players e con 25 punti di Mathurin e un quintetto tutto in doppia cifra la squadra di Carlisle ottiene una bella vittoria in California. Non bastano i 31 di Huerter, i 27 di Murray e la tradizionale tripla doppia di Sabonis.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Arriva una sconfitta casalinga anche per gli Utah Jazz, che si arrendono 129-134 contro gli Oklahoma City Thunder. Gilgeous-Alexander e compagni tornano al successo dopo le due sconfitte a Los Angeles in una serata in cui torna in doppia cifra anche Simone Fontecchio. L’azzurro, ormai da diverse settimane fisso in quintetto per coach Hardy, gioca 28 minuti e segna 12 punti con 4/9 dal campo.

Con un grande ultimo quarto da 37 a 17 i Minnesota Timberwolves rimontano e vincono 118-103 sui Memphis Grizzlies. Protagonista assoluto Anthony Edwards con i suoi 28 punti e un paio di schiacciate che hanno esaltato il pubblico di Minneapolis. 36 di Jaren Jackson Jr. non bastano ai Grizzlies.

A Est i Chicago Bulls vincono 116-110 sui Toronto Raptors con 24 sia per DeRozan che per Vucevic, mente Scottie Barnes ne mette 31 per i canadesi. I New York Knicks invece si impono in casa 113-109 sui Washington Wizards grazie a 41 di Jalen Brunson.