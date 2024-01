Australian Open 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 15 gennaio

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di lunedì 15 gennaio degli Australian Open 2024. Seconda giornata che si apre sull RLA con Gauff-Schmiedlova e a seguire il match tra il greco Tsitsipas e il lucky loser Bergs, ripescato dopo il forfait di Berrettini. Attesa per il rientro anche di Naomi Osaka, che affronterà Garcia nella mattinata italiana. Diversi azzurri in campo oltre al romano ex finalista di Wimbledon: ci sono Musetti, Cobolli, Paolini ed Errani.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 15 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Dalle 02:00 – (4) Gauff vs Schmiedlova

a seguire – (LL) Bergs vs (7) Tsitsipas

Non prima delle 09:00 – (10) De Minaur vs Raonic

a seguire – (16) Garcia vs Osaka

MARGARET COURT ARENA

Dalle 02:00 – (Q) Atmane vs Medvedev

a seguire – Pavlyuchenkovs vs (21) Vekic

Non prima delle 09:00 – (6) Jabeur vs (Q) Starodubtseva

a seguire – (27) Auger Aliassime vs Thiem

JOHN CAIN ARENA

Dall’01:00 – (Q) Yastremska vs (7) Vondrousova

a seguire – Popyrin vs (WC) Polmans

a seguire – Frech vs (WC) Saville

Non prima delle 07:00 – (9) Hurkacz vs (Q) Jasika

KIA ARENA

Dall’01:00 – Errani vs (Q) Hunter

a seguire – (20) Mannarino vs Wawrinka

a seguire – Murray vs (30) Etcheverry

a seguire – L. Fruhvirtova vs (10) Haddad Maia

1573 ARENA

Dall’01:00 – (19) Svitolina vs (WC) Preston

a seguire – Bautista Agut vs (16) Shelton

a seguire – Altmaier vs (15) Khachanov

a seguire – (24) Kalinina vs Rus

COURT 3

Dall’01:00 – Noskova vs (31) Bouzkova

a seguire – (17) Alexandrova vs Siegemund

a seguire – Vukic vs Thompson

a seguire – Hijikata vs (24) Struff

COURT 5

Dall’01:00 – (WC) Kypson vs Ruusuvuori

a seguire – (Q) Ferro vs (WC) Kessler

a seguire – Cristian vs Siniakova

a seguire – Muller vs (Q) Grenier

COURT 6

Dall’01:00 – Day vs Tomova

a seguire – (WC) Duckworth vs Van Assche

a seguire – Hanfmann vs Monfils

a seguire – Townsend vs Badosa

COURT 7

Dall’01:00 – Wickmayer vs Gracheva

a seguire – Juvan vs (23) Potapova

a seguire – Shapovalov vs (Q) Mensik

a seguire – Zhang vs Coria

COURT 8

Dall’01:00 – Podoroska vs Zidansek

a seguire – Lestienne vs (23) Davidovich Fokina

a seguire – Sherif vs (25) Mertens

a seguire – (21) Humbert vs (Q) Goffin

COURT 12

Dall’01:00 – Carballes Baena vs (LL) Gaston

a seguire – Maria vs Osorio

a seguire – Marterer vs Borges

a seguire – M. Andreeva vs Pera

COURT 13

Dall’01:00 – (Q) Cobolli vs (18) Jarry

a seguire – Shnaider vs (26) Paolini

a seguire – Eubanks vs Daniel

a seguire – Golubic vs (15) Kudermetova

COURT 14

Dall’01:00 – (25) Musetti vs Bonzi

a seguire – Kostyuk vs Liu

a seguire – Putintseva vs (Q) Zakharova

a seguire – Kecmanovic vs Watanuki

COURT 17

Dall’01:00 – (29) Korda vs (Q) Kopriva

a seguire – Masarova vs Sasnovich

a seguire – Tabilo vs (Q) Kovacevic

a seguire – Kalinskaya vs (Q) Volynets