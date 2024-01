Berrettini-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Matteo Berrettini affronterà Stefanos Tsitsipas al primo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. A più di quattro mesi dall’ultima apparizione, il tennista romano sembrerebbe pronto a tornare in campo. Nei giorni scorsi un ultimo, ennesimo, forfait, dall’esibizione del Kooyong doveva aveva previsto di mettere un po’ di ritmo nelle gambe. Vedremo in che condizioni si presenterà l’azzurro, certamente non fortunato nel sorteggio. Ma per un tennista che è reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi qualsiasi avversario sarebbe stato complicato da affrontare al ritorno in campo.

Berrettini e Tsitsipas scenderanno in campo lunedì 15 gennaio come 2°match dalle ore 02:00 della notte italiana. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.