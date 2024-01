Australian Open 2024, Medvedev si complica la vita ma batte in quattro Borges: sfiderà Hurkacz

Il primo giocatore a qualificarsi per i quarti di finale nella parte bassa del tabellone maschile dell’Australian Open 2024 è stato Daniil Medvedev. Sconfitto in quattro set Nuno Borges, favola del torneo, che dopo alcuni successi prestigiosi tra cui quello su Dimitrov si è inchinato al russo. 6-3 7-6 5-7 6-1 il punteggio del match, durato 3h07′, che ha permesso a Medvedev di raggiungere per la nona volta in carriera i quarti di finale in uno slam. Non è stata però una passeggiata di salute, anche se nei primi due set – seppur equilibrati – si era vista una buona versione del russo.

E’ stato nel terzo parziale che si è invece consumato lo psicodramma, con Medvedev che ha avuto fretta di chiudere ed ha sprecato uno svantaggio di 5-2 con tanto di due match point sprecati sul 5-4. Emblematico anche il punto perso sul 5-5 40-40, in cui doveva chiudere un comodo smash, invece ha tirato addosso all’avversario ed è stato poi lobbato. Per sua fortuna il quarto set è stato a senso unico, ma passaggi a vuoto del genere Medvedev non potrà più permetterseli, specialmente ai quarti di finale.

Il suo avversario sarà infatti Hubert Hurkacz, che ha perso il servizio solamente cinque volte nell’arco delle quattro partite disputate. Ha potuto fare ben poco agli ottavi il francese Arthur Cazaux, capace di ottenere appena 13 punti in risposta (4 solo nel turno di battuta inaugurale in cui ha subito il break) prima di capitolare per 7-6 7-6 6-4. Il polacco si gode dunque il best ranking di numero 8 e i primi quarti di finale in carriera in uno slam diverso da Wimbledon. E non è finita qui perché è avanti 3-2 nei precedenti con Medvedev e potrà assolutamente giocarsi le proprie carte.