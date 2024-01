Australian Open 2024: Yastremska sorprende Azarenka, Svitolina deve ritirarsi

Mattinata di grande sorprese a Melbourne, dove inizia a delinearsi il quadro dei quarti di finale della parte alta del tabellone femminile dell’Australian Open 2024. Sono infatti uscite di scena le due giocatrici con più esperienza rimaste da questo lato del main draw e l’hanno fatto in maniera molto diversa. Vika Azarenka è stata battuta in due set da un’ottima Dayana Yastremska, che tenta di ricalcare le orme di Emma Raducanu. Partita dalle qualificazioni, la giocatrice ucraina è riuscita a spingersi molto avanti e ora sogna in grande. 7-6 6-4 il punteggio con cui si è imposta – contro pronostico – dopo 2h10′, salvando due set point nel primo set sul 5-6 e recuperando un break di svantaggio nel secondo.

Al prossimo turno se la vedrà contro Linda Noskova, giustiziera di Iga Swiatek, che ha trascorso in campo appena 20 minuti. Il motivo? Elina Svitolina è stata costretta al ritiro dopo i primi tre games, tutti persi. Problema alla schiena per la tennista ucraina, che non riusciva proprio a servire: “Mai avuto un infortunio così, era come se mi avessero sparato“. Noskova e Yastremska si affronteranno dunque per la prima volta in carriera e lo faranno contendendosi un posto in semifinale a Melbourne.