Medvedev-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Australian Open 2024

Daniil Medvedev se la vedrà contro Hubert Hurkacz nei quarti di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Il tennista russo ha faticato più del previsto in alcune occasioni – contro Borges agli ottavi e soprattutto contro Ruusuvuori al secondo turno – ma ha comunque rispettato il pronostico e si è spinto fino ai quarti. L’asticella però adesso si alza perché sulla sua strada troverà il polacco Hurkacz, che con il servizio sta facendo davvero paura. Emblematico il match contro Cazaux, in cui – tolto il game d’apertura in cui ha subito il break – ha perso appena 9 punti in battuta. Hurkacz conduce 3-2 nei precedenti (tutti combattuti), ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Medvedev.

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Medvedev e Hurkacz scenderanno in campo mercoledì 23 gennaio sulla Rod Laver Arena con orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di Medvedev nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.