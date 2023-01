Australian Open 2023: Swiatek asfalta Bucsa e raggiunge Rybakina agli ottavi, ok Gauff e Pegula

Senza storia cinque dei sei match femminili validi per il terzo turno della parte alta dell’Australian Open 2023 andati in scena nella sessione diurna. Tutto facile per la numero uno al mondo Iga Swiatek, che piega la qualificata Bucsa con un sonoro 6-0 6-1 in meno di un’ora di gioco. Agli ottavi sfiderà in un derby tra campionesse slam in carica Elena Rybakina, la quale ha fatto fuori la finalista uscente Danielle Collins. Tolto un passaggio a vuoto nel finale di secondo set, la kazaka ha servito benissimo ed ha meritato la vittoria, maturata per 6-2 5-7 6-2.

TABELLONE AGGIORNATO

Promosse a pieni voti le americane Coco Gauff e Jessica Pegula, capaci di lasciare per strada rispettivamente cinque e due game contro Pera e Kostyuk. Le due si sono qualificate agevolmente per gli ottavi, dove se la vedranno contro Ostapenko e Krejcikova, anche loro reduci da agevoli vittorie ai danni delle ucraine Baindl (6-3 6-0) e Kalinina (6-3 6-2).