Tour Down Under 2023, frattura della clavicola per Moscon: dovrà operarsi ad Adelaide

Attraverso i propri canali, l’Astana Qazastan Team ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Gianni Moscon, vittima di una brutta caduta durante la terza tappa del Tour Down Under 2023. “L’esame medico ha confermato la frattura della clavicola sinistra. Il nostro corridore sarà operato dal Dr. Nicolas Chabrel al Calvary Adelaide Hospital” si legge. Termina dunque anzitempo la corsa australiana per 28enne di Trento, al quale vanno gli auguri di una pronta guarigione.