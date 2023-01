Tour Down Under 2023, risultati e classifica terza tappa: Bilbao s’impone in volata

La terza tappa del Tour Down Under 2023, corsa ciclistica che sta aprendo la stagione in Australia, è finita nelle mani di Pello Bilbao: ecco di seguito risultati e classifica. Nei 116,8 km da Norwood a Campbelltown, è lo spagnolo della Bahrain-Victorious a spuntarla in volata, precedendo Yates e Vine e centrando il 15° successo in carriera. Completano la Top 5 Matthews e Bistrom, mentre il miglior azzurro è Antonio Tiberi della Trek-Segafredo, quinto. Novità anche in classifica generale, con Jay Vine che diventa il nuovo leader, proprio davanti a Bilbao e Yates. Nella giornata di domani, i corridori percorreranno 133,2 km in occasione della quarta tappa, la Port Willunga-Willunga Township.

ORDINE DI ARRIVO TERZA TAPPA

Bilbao P. (Bahrain-Victorious) 2:48:10 Yates S. (Team Jayco-AlUla) +0:00 Vine J. (UAE Team Emirates) +0:00 Matthews M. (Team Jayco-AlUla) +0:28 Bystrom S. E. (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) +0:28 Tesfatsion N. (Trek-Segafredo) +0:28 Tiberi A. (Trek-Segafredo) +0:28 Vader M. (Team Jumbo-Visma) +0:28 O’Connor B. (AG2R Citroen Team) +0:28 Hayter E. (INEOS Grenadiers) +0:28

CLASSIFICA GENERALE