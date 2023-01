Sorteggio Australian Open 2023, allarme Kyrgios per Sinner e Berrettini: Musetti, rischio terzo turno proibitivo

Manca sempre meno al sorteggio del tabellone principale dell’Australian Open 2023, primo slam della stagione di scena a Melbourne, e cresce l’attesa per scoprire chi affronteranno i tennisti azzurri. C’è particolare attenzione soprattutto per i tre accreditati di una testa di serie, vale a dire Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Nonostante un tabellone sulla carta più agevole rispetto ai connazionali Sonego e Fognini (entrambi non testa di serie), i rischi sono dietro l’angolo e i giocatori che sarebbe meglio evitare non mancano affatto. Andiamo dunque ad analizzare i possibili percorsi di Jannik, Matteo e Lorenzo.

Berrettini e Sinner sono rispettivamente testa di serie numero 13 e numero 15, pertanto le paure alla vigilia del sorteggio sono condivise. Entrambi vorranno evitare di capitare nel potenziale ottavo di finale di Novak Djokovic (a prescindere dai problemi fisici del serbo). Attenzione anche a Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas, mentre più agevole un possibile incontro con Ruud.

Per quanto riguarda il terzo turno, invece, l’imperativo è evitare il padrone di casa Nick Kyrgios, sempre ispirato – anche per via del sostegno del suo pubblico – a Melbourne. Occhio anche a Denis Shapovalov e Borna Coric, potenzialmente ostici in queste condizioni di gioco. Non è da augurarsi infine neppure un possibile incrocio con Musetti: i derby tra connazionali risultano infatti spesso scomodi e, potendo scegliere, meglio evitarli.

Tra le non teste di serie, invece, le minacce principale sono americane. Si tratta di Tommy Paul e John Isner, ma anche Maxime Cressy e Jenson Brooksby. Probabilmente sia Jannik che Matteo partirebbero comunque favoriti, ma non sarebbe certo un esordio agevole. Attenzione infine alle mine vaganti Andy Murray e Dominic Thiem, due ex campioni slam che possono far male a tutti se in giornata.

Per quanto riguarda Musetti, invece, diventato testa di serie numero 17 (curiosamente, la stessa di Roger Federer quando vinse nel 2017) in seguito al ritiro di Marin Cilic, sarebbe bene non pescare al terzo turno Holger Rune, nona testa di serie. Occhio anche all’ostacolo Cameron Norrie, in gran spolvero all’Atp Cup, senza dimenticare Hubert Hurkacz e Frances Tiafoe. Eventuali ottavi complicati anche per il carrarino, che potrebbe capitare contro giocatori del calibro di Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime.