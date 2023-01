Verona, nessuna lesione muscolare per Verdi: “Solo un sovraccarico al bicipite femorale”

Pericolo scampato per Simone Verdi, il cui infortunio è meno grave di quanto si potesse temere, specie per un giocatore che ha sofferto negli ultimi anni di continui problemi fisici. Come spiega in una nota il Verona, non c’è lesione muscolare per il problema occorso contro la Cremonese: “Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui il calciatore Simone Verdi è stato sottoposto nella mattinata odierna hanno escluso lesioni muscolari, evidenziando solo un sovraccarico funzionale al bicipite femorale destro”.