Fiorentina-Sampdoria, i convocati di Dejan Stankovic: assenti Gabbiadini e Villar

La Sampdoria, dopo la sconfitta subita domenica con il Napoli, è pronta a tornare in campo al Franchi per affrontare la Fiorentina nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. I blucerchiati hanno sostenuto una seduta di rifinitura pomeridiana presso il ‘Mugnaini’ di Bogliasco e, al termine dell’allenamento, il tecnico Dejan Stankovic ha diramato la lista dei ventidue calciatori convocati per la sfida contro i viola; sono assenti Andrea Conti, Manuel De Luca, Manolo Gabbiadini, Ignacio Pussetto, Fabio Quagliarella, Simone Trimboli e Gonzalo Villar. Ecco l’elenco completo di giocatori a disposizione dell’allenatore serbo:

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Colley, Murillo, Murru, Nuytinck, Zanoli.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Winks, Yepes.

Attaccanti: Lammers, Montevago.