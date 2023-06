Atp Stoccarda 2023, Gasquet si regala la vittoria n°600 in carriera: sconfitto in tre set Tsitsipas

Tabellone allineato ai quarti di finale nell’ATP 250 di Stoccarda, dove oggi si sono conclusi gli incontri di secondo turno. E tra i primi otto del torneo non c’è la prima testa di serie Stefanos Tsitsipas, subito eliminato da Richard Gasquet. Il tennista greco dopo la sonora lezione patita a Parigi da Alcaraz aveva chiesto e ottenuto una wild card qui in Germania per voltare subito pagina, ma l’avventura è stata piuttosto breve. Il veterano francese ha vinto con lo score di 7-6(8) 2-6 7-5, riuscendo a chiudere l’ultimo game con un break al quinto match point utile. Rimpianti soprattutto inerenti al primo parziale per Tsitsipas, che aveva avuto una palla set nel tie-break e in precedenza si era anche trovato avanti di un turno di battuta. Gasquet festeggia la vittoria n°600 in carriera, dietro solamente a Nadal, Djokovic e Murray tra i tennisti in attività.

Non esattamente una sorpresa l’eliminazione della testa di serie numero cinque Tommy Paul, sconfitto in due tie-break da Jan-Lennard Struff. Il tennista tedesco sta giocando alla grande negli ultimi due mesi e dopo essere entrato per la prima volta in top-30 ora è ad un passo dall’ingresso anche nei primi 20 della classifica.

Nella parte bassa del draw avanza il secondo favorito della manifestazione Taylor Fritz, che con il punteggio di 7-6(4) 6-3 ha battuto Aslan Karatsev. Per lui nei quarti Marton Fucsovics, che su questi campi sarà una mina vagante nel corso delle prossime settimane. L’ungherese quest’oggi si è imposto in tre set, per 6-4 4-6 6-4, sul cinese Yibing Wu, che all’esordio aveva estromesso dal torneo il rientrante Nick Kyrgios.