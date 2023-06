Federer su Djokovic: “Novak sta facendo cose incredibili”

Parole fra leggende del tennis moderno. Roger Federer è stato un’emblema per tutto il movimento dello sport nel Mondo e chiaramente anche per il tennis. Il tennista svizzero insieme a Rafa Nadal e Novak Djokovic ha segnato un’epoca sportiva. Proprio del tennista serbo ha parlato Federer a margine di un evento di tennis a Londra.

Le parole di Federer su Djokovic: “Penso che quello che ha fatto Novak sia incredibile. Onestamente, è fantastico per il tennis, ottimo per lo sport quando il tennis scrive la sua storia e continua ad aggiungerla come abbiamo visto anche con Serena Williams, Rafa poi io e ora con Novak. È un grande momento nel tennis per essere anche un fan, ma anche un giocatore. Ricordo che quando sono arrivato in tour e Pete Sampras ha raggiunto i 14 anni abbiamo pensato ‘Okay, quello resterà per sempre. Poi sono andato a 15, alla fine sono arrivato a 17, e poi ci siamo spinti a vicenda a 20 – non ricordo chi fosse il primo – e poi Rafa l’ha spinto a 22. Poi ora Novak l’ha spinto a 23 e sembra che continuerà a farlo per molto tempo ancora, il che è fantastico. E gli auguro tutto il meglio. Penso anche al modo in cui lo fa ancora – non è più il più giovane, ce ne dimentichiamo. Sembra giovane e lo fa in modo giovane, ma non è facile, e ho pensato che fosse una vittoria incredibile. Quindi non avrei potuto essere più felice“.

Su Murray: “Ha appena vinto un Challenger importante. L’ha vinto la stessa settimana in cui Novak ha raggiunto questo incredibile record di 23 slam e il successo di Andy a Surbiton, anche questo merita tanto rispetto. Sono un grande fan di Andy e gli auguro tutto il meglio per Wimbledon. Questa è la sua migliore superficie nella mia mente, soprattutto al giorno d’oggi. Quindi spero che vinca molti, molti round a Wimbledon in un paio di settimane. Andy è un uomo speciale e sono molto felice che sia ancora in grado di giocare. Lui lo ama. Lo adora davvero. Penso che con tutte le sue complicazioni che ha avuto con l’anca, sia incredibile vedere che sta ancora andando avanti. Quello che sta attraversando e ciò che sta ottenendo con quello che ha passato è incredibile“.