Atalanta, ufficiale la cessione di Lammers al Glasgow Rangers: il comunicato della Dea

L’Atalanta ha ufficializzato la cessione di Same Lammers al Glasgow Rangers. Dopo l’ultima esperienza non fortunata con la Sampdoria nella stagione 2022-2023 per l’attaccante è arrivato dunque il momento di dire addio all’Italia.

Con questo comunicato l’Atalanta ha comunicato la cessione di Lammers: “Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto e sottoscritto l’accordo con Rangers Football Club di Glasgow per la cessione a titolo definitivo, a decorrere dall’1 luglio 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sam Lammers. Atalanta B.C. saluta affettuosamente Sam e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva“.