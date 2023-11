Atp Sofia 2023, Draper non si ferma e batte anche Struff: in finale sfiderà l’eterno Mannarino

Promette spettacolo la finale dell’Atp 250 di Sofia 2023, che metterà di fronte due giocatori in gran forma. Il primo a staccare il pass per l’atto conclusivo del torneo bulgaro è stato Jack Draper, reduce dal titolo nel Challenger di Bergamo e determinato a chiudere la stagione in crescendo. Dopo le vittorie ai danni di Marterer, Musetti e Ilkel, tutte in due set, ne è arrivata un’altra ai danni di Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3 6-4. Il giovane talento britannico ha impiegato 1h25′ per liberarsi dell’avversario in una partita che nessuno dei due ha giocato benissimo. Su una superficie come il cemento indoor dove il servizio fa la differenza, entrambi hanno messo poche prime in campo e faticato con la seconda. La differenza l’hanno fatta le palle break: Draper ne ha salvate ben 7 su 8, mentre Struff appena 1 su 4.

Il secondo finalista sarà Adrian Mannarino, che all’età di 35 anni sta vivendo una stagione senza senso. Probabilmente non basterà per ritoccare il suo best ranking (se Humbert dovesse vincere Metz gli starebbe davanti), ma chiudere tra i primi 25 è comunque un risultato notevole. Inoltre, a Sofia disputerà la quarta finale stagionale ed avrà l’opportunità di conquistare il titolo numero tre. Nessun patema nella semifinale contro Pavel Kotov, che ha disputato un buon match, ma si è dovuto arrendere con il punteggio di 6-2 7-6(2) in poco meno di un’ora e mezza. L’unica chance il russo l’ha avuto nel quarto gioco del secondo parziale, ma non è riuscito a sfruttare la sua unica palla break della gara ed alla lunga ha ceduto. Tra Mannarino e Draper non ci sono precedenti.