Atp Finals 2023, Sinner: “Sono emozionato. Il pubblico di Torino mi aiuterà”

Alla conferenza stampa di presentazione delle ATP Finals di Torino è stato il tempo dell’idolo di casa Jannik Sinner. Il tennista italiano ha parlato, lasciando trapelare una certa emozione per l’esordio nel torneo che giocherà in casa, in quel di Torino. Sinner debutterà contro il greco Tsitsipas domenica 12 novembre alle 14.30.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono molto contento di essere qui da qualificato, c’è un po’ di emozione, più del solito, ma sono pronto a giocare un bel torneo. E grazie al pubblico sarà tutto stupendo, da loro raccoglierò molta energia“. A parlare sempre in conferenza stampa poi è stato il turno di Tsitsipas, atteso dall’esordio con il tennista italiano su quale ha detto: “Jannik acquisisce esperienza ogni giorno, e qui ogni match è una finale, devi confrontarti con i tuoi limiti“.